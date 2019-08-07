Тарантино посоветовал Ридли Скотту снять фильм про Царь-пушку

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Американский режиссер Квентин Тарантино, во вторник побывавший на экскурсии в Музеях Московского Кремля, не готов снять фильм про свои впечатления от этой прогулки и посоветовал режиссеру Ридли Скотту сделать картину про Царь-пушку. Об этом Тарантино, приехавший в Россию на премьеру своего фильма "Однажды в... Голливуде", сообщил в среду на пресс-конференции в Москве.

"Видел Царь-пушку, это впечатляющее зрелище, правда, мне сказали, что ядра, которые лежат рядом с ней, в нее не влезут, - пошутил режиссер. - Но не представляю, как бы я снимал фильм про Средневековье, не очень в этом понимаю. Вот Ридли Скотт ("Чужой", "Гладиатор" - прим. ТАСС) мог бы снять фильм про Царь-пушку, я бы ему это посоветовал сделать".

Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом в среду вечером побывает на московской премьере своей картины.

Фильм "Однажды в... Голливуде", который показывали на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 8 августа. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

Самые известные кинокартины Квентина Тарантино - "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил 26-й Московский международный кинофестиваль.