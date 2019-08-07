Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин

ТАСС, 7 августа. Кастинг-директор Дэвид Рубин, принимавший участие в создании таких фильмов, как "Люди в черном" (Men in Black,1997) и "Английский пациент" (The English Patient, 1996), избран новым президентом Американской академии киноискусств. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте киноакадемии.

Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет. Первым вице-президентом киноакадемии останется обладатель "Оскара", гример Лоис Бервелл, а вице-президентами - продюсеры Сид Гэнис и Нэнси Утли, а также сценарист Ларри Карашевски.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro - Goldwyn - Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее создания появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.

Следующая, 92-я, церемония вручения престижной премии "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 года.