Премьера семейного фильма по произведениям Михаила Зощенко состоится в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Семейный фильм "Про Лелю и Миньку", созданный на основе восьми рассказов писателя Михаила Зощенко, представят публике в 2020 году - к 125-летию со дня его рождения. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в среду сообщила правнучка писателя Вера Зощенко.

"В следующем году - в 2020-м - у нас празднование юбилея продолжится радостным событием. Выйдет фильм детский по "Леле и Миньке". Сейчас уже заканчивается озвучка. Там прекрасный актерский состав: Ольга Красько, Сергей Степанченко, Валентина Талызина, Роман Мадянов. Фильм получился семейный, душевный", - сказала Зощенко, добавив, что сценарий картины был создан на основе восьми произведений писателя.

Точная дата премьеры пока не объявлена, отметила Зощенко. Вместе с тем, по ее словам, уже достигнуты договоренности о том, что один из показов в Петербурге пройдет в историческом парке "Россия - моя история".

Первый заместитель председателя городского комитета по культуре Александр Воронко не исключил, что фильм покажут в государственных кинотеатрах в Петербурге. "Что касается проката возможного, с учетом того, что Санкт-Петербург - один из немногих, если не единственный субъект РФ, где существует государственная киносеть <…>, то, я думаю, этот вопрос абсолютно решаем - начиная от всем известной "Авроры" и заканчивая сетью "Петербург-кино", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности появления фильма в прокате.

Михаил Зощенко (1894-1958) - русский писатель, драматург, переводчик, автор более тысячи юмористических и сатирических рассказов и миниатюр, в которых создал образ комического героя-обывателя с примитивным взглядом на окружающую действительность ("Голубая книга", "Возращенная молодость" и др.). В 1946 году произведения Зощенко, где он высмеивал мещанство и отсутствие культуры, подверглись критике в постановлении ЦК ВКП (б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" как клевета на советскую действительность.