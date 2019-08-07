Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтону

Третья часть сериала "Американская история преступлений" будет посвящена попытке импичмента 42-го президента США Билла Клинтона, а его продюсером станет Моника Левински. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление телеканала FX.

"Моника Левински, центральная фигура в деле об импичменте Клинтона, станет продюсером серии под названием "Импичмент: американская история преступлений", - сообщает издание.

В FX добавили, что в фильме будут упомянуты и другие женщины, которые также были замешаны в сексуальном скандале с Клинтоном, а сюжет перескажут с их точки зрения.

Сериал будет основан на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Роль Левински в фильме исполнит актриса Бини Фелдштейн, которая известна по фильму "Леди Берд". Премьера картины запланирована на 27 сентября 2020 года.

Скандал вокруг романа Клинтона и Левински разгорелся в 1998 году и чуть не привел к импичменту 42-го президента США. Глава государства отрицал под присягой, что у него были отношения с Левински, однако затем был вынужден признаться в обратном. Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение Клинтона от должности, однако сенат его оправдал.