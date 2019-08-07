Юбилею Михаила Зощенко в Петербурге посвятят выставки, флешмоб и спектакли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Несколько выставок, чтения, флешмоб, творческие конкурсы и театральные постановки пройдут в Санкт-Петербурге в ближайшие месяцы в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Михаила Зощенко. Программу мероприятий к юбилейной дате представили журналистам в среду в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Программа юбилейных мероприятий достаточно насыщенная, включает в себя самые разнообразные события - начиная от выставок и спектаклей, заканчивая конференцией", - сказал первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко.

В музее-квартире Михаила Зощенко 10 августа Государственный литературный музей "XX век" откроет выставку "Прелести культуры". Как отметила на пресс-конференции директор учреждения Марина Линович, в экспозицию войдут книги из мемориальной библиотеки писателя, в том числе с его личными пометками.

Еще одним событием этого дня станет флешмоб "Зощенко вслух", который пройдет во дворе музея. "Мы хотели бы предоставить любому петербуржцу или гостю города возможность взять с собой любимый томик произведений Михаила Михайловича Зощенко и прочитать свою любимую часть", - сказала Линович.

Спектакли и конкурсы

Позднее в этот день в сквере у памятника Зощенко в Сестрорецке под Петербургом, где писатель долгие годы жил и работал на своей даче, артисты Артур Смольянинов и Андрей Шимко выступят со своей программой-посвящением автору. "Также будет представлена музыкальная программа в духе 50-60-х годов, будет работать выставка (макетов со сценками из рассказов Зощенко).В этом году мы будем показывать дополненную реальность: будет показан кабинет Зощенко, и можно в виртуальной реальности побывать в атмосфере, которой жил и творил писатель", - добавила директор Центральной библиотеки имени Зощенко Людмила Минаева.

15 августа Театр-фестиваль "Балтийский дом" откроет сезон премьерой спектакля по произведению Зощенко, сообщила его художественный директор Марина Беляева. "В его рассказах заложено столько театра и столько природы творческой, что и познать ее и воплотить ее на сцене было невероятным удовольствием", - отметила она. В сентябре Клоун-мим-театр "Мимигранты" в рамках юбилейной программы покажет сентиментальную комедию "Коза" по одноименной повести Зощенко, ставшую номинантом на высшую театральную премию "Золотой софит" сезона 2013-2014 годов.

Еще одной частью программы празднования круглой даты стали несколько конкурсов, посвященных творчеству писателя, в их числе конкурс рисунков, поделок и мультипликационных фильмов, состязание в декламации коротких рассказов и литературно-художественный конкурс. Кроме того, в октябре в Пушкинском доме пройдет научная конференция, одной из тем которой станет осмысление наследия Зощенко.

Михаил Зощенко (1894-1958) - русский писатель, драматург, переводчик, автор более тысячи юмористических и сатирических рассказов и миниатюр, в которых создал образ комического героя-обывателя с примитивным взглядом на окружающую действительность ("Голубая книга", "Возращенная молодость" и др.). В 1946 году произведения Зощенко, где он высмеивал мещанство и отсутствие культуры, подверглись критике в постановлении ЦК ВКП (б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" как клевета на советскую действительность.