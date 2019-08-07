Квентин Тарантино представил фильм "Однажды в... Голливуде" в Москве

Поклонники творчества режиссера встречали его у дверей автомобиля. Под шумные крики Тарантино прошел до входа в кинотеатр, стараясь никого не обделить автографами.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьера девятого фильма американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", который выйдет в российский прокат 8 августа, прошла в среду в московском киноцентре "Октябрь". Тарантино приехал на нее с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом, передает корреспондент ТАСС.

"Я здесь был в 2004 году на Московском международном кинофестивале с фильмом "Убить Билла - 2". Я еще до этого слышал, что здесь любят мое творчество, но, когда я приехал, я не поверил своим глазам, насколько это правда. Я простой американец, который ценит ваше уважение и вашу любовь", - произнес Тарантино со сцены.

Режиссер поделился, что второй раз его принимают еще более тепло.

На премьеру голливудского режиссера, в частности, пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, режиссер Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, актрисы Ян Гэ и Ингеборга Дапкунайте, актеры Александр Кузнецов, Андрей Бурковский, Дмитрий Певцов и Максим Стоянов, журналист Алена Долецкая.

О фильме

Фильм "Однажды... в Голливуде" был представлен на Каннском кинофестивале. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт).

Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт (Марго Робби). В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.