Финалистами конкурса Competizione dell`Opera в Сочи стали 13 оперных исполнителей

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Финалистами одного из крупнейших мировых конкурсов исполнителей итальянской оперы Competizione dell`Opera, который впервые в этом году проходит в Сочи, стали 13 певцов. Изначально в финал планировали отобрать 12 артистов, однако высокий уровень мастерства участников заставил пересмотреть эту цифру, рассказал журналистам художественный руководитель Фонда "Талант и успех", председатель жюри смотра Ханс-Йоахим Фрай.

Полуфинал и финал 23-го конкурса Competizione dell`Opera проходят в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Заявки на участие подали более 600 исполнителей со всего мира.

"За последние дни мы прослушали более 250 арий от 75 молодых исполнителей из 25 стран. Все участники исполняют произведения исключительно на итальянском языке, потому что это самый объективный язык оперы в истории музыки. Общий уровень был таким высоким, что мы приняли решение пропустить в финал не 12, а 13 кандидатов", - сказал Фрай.

В списке финалистов оказались пять конкурсантов из России, по два - из Республики Корея и Чили, по одному - из Бразилии, Израиля, Тайваня и Украины. Фрай отметил, что в жюри конкурса представлены потенциальные работодатели для молодых певцов: директора оперных театров и концертных залов. "Одним из принципов конкурса всегда было наличие большого международного жюри, у нас 20 членов жюри из 13 стран. И очень многие из них помогут конкурсантам на старте, потому что у нас есть специальные призы в виде контрактов на выступления в театре", - добавил он.

Конкурс Competizione dell`Opera проводится в Европе с 1996 года. В смотре участвуют молодые оперные исполнители со всего мира. Главная задача конкурса - не только выявить начинающие таланты, достойные блистать в крупнейших театрах и концертных залах, но и обеспечить им путь на мировую оперную сцену. Гала-концерт конкурса пройдет 9 августа в Большом зале Парка науки и искусства "Сириус", где исполнители выступят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Лубченко.