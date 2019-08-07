NYT: метрополитен-опера и дирижер Джеймс Ливайн урегулировали конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Руководство нью-йоркской Метрополитен-оперы и знаменитый американский дирижер Джеймс Ливайн, уволенный из оперной труппы в марте прошлого года в связи с обвинениями в домогательствах, урегулировали взаимные претензии. Об том сообщила в среду газета The New York Times, сославшись на документ, направленный в Верховный суд штата Нью-Йорк.

"Условия урегулирования между Метрополитен-опера и 76-летним Ливайном не разглашаются, - отметила газета. - Ни одна из сторон не сообщила подробностей урегулирования и не уточнила, были ли произведены при этом какие-либо выплаты". Представитель Метрополитен-оперы Тим Маккеог отметил, что "юридический спор с Джеймсом Ливайном был урегулирован и дальнейших изменений в этом деле не будет". Адвокат, представляющий интересы Ливайна, отказался от комментариев.

Как отметила газета, руководство Метрополитен-опера в конце 2017 года временно приостановило рабочие отношения с Ливайном, занимавшим должность почетного музыкального директора театра, после того как в его адрес были выдвинуты обвинения в домогательствах. В марте 2018 года Ливайн был уволен, но, со своей стороны, возбудил иск, обвиняя администрацию Метрополитен-опера в нарушении условий десятилетнего контракта и требуя компенсацию в размере $5,8 млн. Администрация Метрополитен-опера между тем выдвинула встречный иск.

Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США. Он был номинирован на премию Grammy 37 раз, получив в итоге 10 наград. Должность музыкального директора Метрополитен-оперы он занял в 1976 году, но вынужден был уйти с этого поста из-за обострившейся болезни Паркинсона. Руководство оперы после этого назначило Ливайна на пост так называемого почетного музыкального директора, он продолжал периодически вставать за дирижерский пульт, но не на постоянной основе.

Метрополитен-опера была основана в Нью-Йорке в 1880 году и сейчас считается одним из самых престижных оперных театров мира, где основу репертуара составляют классические произведения.