СМИ: церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Церемония вручения телевизионной премии Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего. Об этом заявил в среду в Лос-Анджелесе глава телеканала Fox Entertainment, который будет транслировать мероприятие, Чарли Колиер.

Он отметил, что многие популярные сериалы в этом году завершились или вскоре завершатся. По мнению Колиера, этому следует уделить внимание. По его оценкам, реплики ведущего и вступительное выступление займут около 15-20 минут. Как подчеркнул Колиер, слова которого приводит журнал Variety, организаторы рассмотрели целый ряд кандидатов на данную роль. "Но мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести Emmy без ведущего", - добавил он.

Variety отмечает, что в последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году. Тогда трансляцию также вел телеканал Fox.

Emmy - американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в разных областях телеиндустрии. 71-я церемония вручения премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.