THR: Netflix подписал контракт с создателями "Игры престолов" на $200 млн

"Мы работали с [телеканалом] HBO на протяжении 10 лет и испытываем благодарность ко всем на этом телеканале, благодаря кому мы всегда чувствовали себя там, как дома. Мы в течение нескольких месяцев по много часов беседовали с Синди Холлэнд и Питером Фридлендером [вице-президентами Netflix], а также с Тедом Сарандосом [главным финдиректором сервиса] и Скоттом Стубером [продюсером]. Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги", - приводит журнал выдержку из совместного заявления Бениоффа и Уэйсса.

Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием. По данным журнала, стриминговый сервис в конкурентной борьбе за контракт со сценаристами победил The Walt Disney Company и Amazon.