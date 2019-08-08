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THR: Netflix подписал контракт с создателями "Игры престолов" на $200 млн

Сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс назвали стриминговый сервис беспрецедентным предприятием

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Сценаристы телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на съемки фильмов и телешоу. Как сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter, сумма контракта составляет $200 млн.

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"Мы работали с [телеканалом] HBO на протяжении 10 лет и испытываем благодарность ко всем на этом телеканале, благодаря кому мы всегда чувствовали себя там, как дома. Мы в течение нескольких месяцев по много часов беседовали с Синди Холлэнд и Питером Фридлендером [вице-президентами Netflix], а также с Тедом Сарандосом [главным финдиректором сервиса] и Скоттом Стубером [продюсером]. Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги", - приводит журнал выдержку из совместного заявления Бениоффа и Уэйсса.

Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием. По данным журнала, стриминговый сервис в конкурентной борьбе за контракт со сценаристами победил The Walt Disney Company и Amazon.

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