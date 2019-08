В Warner Bros. сочли Майло Вентимилью "старым" для роли Бэтмена

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Киноактер Майло Вентимилья признался, что студия Warner Bros. сочла его "слишком старым" для роли Бэтмена. Об этом 42-летний актер рассказал в среду в эфире радиостанции SiriusXM.

Актер заявил, что ему всегда хотелось воплотить на экране образ какого-нибудь супергероя. Он попросил своих агентов изучить такие варианты, подчеркнув, что особенно хотел бы сыграть Бэтмена. "Когда такая возможность появилась я некоторое время не заикался ни о чем, а потом попросил агентов навести справки на этот счет. Они навели справки и передали ответ, что я, мол, слишком стар. Я был разочарован", - рассказал Вентимилья.

Он пошутил, что, получив отказ, решил проявить упорство и попросил своих агентов изучить этот вопрос снова. Вентимилья при этом заявил, что 33-летний британский актер Роберт Паттинсон прекрасно справится с ролью Бэтмена. "Роберт Паттинсон - это изумительный актер. Я буду очень за него болеть", - добавил Вентимилья.

Майло Вентимилья снялся в почти 70 фильмах и телесериалах. Самыми известными из них являются сериал "Это мы" (This Is Us, с 2016) и лента "Крид-2" (Creed 2, 2018).

Образ героя комиксов про Бэтмена в разное время воплощали на экране актеры Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек. Китону, когда он играл эту роль, было 38 лет, Килмеру - 36, Клуни - 36, а Бэйлу - 31 год. Аффлек стал самым "пожилым" Бэтменом в 44 года.

Выход нового "Бэтмена" на широкий экран планируется в 2021 году.