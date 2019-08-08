Большой театр России и главный театр Аргентины "Колон" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и аргентинский Театр "Колон" (Буэнос-Айрес) заключили договор о сотрудничестве, призванный содействовать обмену между двумя странами в области сценических искусств. Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Мы с послом Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио поставили свои подписи под протоколом о намерениях между Большим театром и Театром "Колон", - уточнил Урин.

"Подписанию предшествовали подробные переговоры, - сказал глава ГАБТ. - В Москву приезжала руководитель Театра "Колон" Мария Виктория Алькарас, у нее русские корни, и она говорит по-русски". По словам Урина, "Театр "Колон" - живой, хороший театр". "Они ждут к себе в гости Большой театр", - отметил собеседник агентства.

Урин проинформировал, что в мае - начале июня 2021 года в Театре "Колон" состоятся гастроли балетной труппы Большого театра. Также будет организован приезд солистов и педагогов Молодежной оперной программы Большого театра России в Высшую школу искусств Театра "Колон" с целью проведения мастер-классов и последующим совместным гала-концертом. "Может быть, в дальнейшем будет организован и обмен оперными и балетными солистами", - добавил руководитель Большого театра.

Театр "Колон" - один из самых известных и почитаемых театров не только Аргентины, но и всей Южной Америки - был торжественно открыт 27 апреля 1857 года. С тех пор на его подмостках блистали многие мировые знаменитости. Из наиболее известных русских артистов, выступавших на сцене "Колона", значатся имена Анны Павловой и Федора Шаляпина, Вацлава Нижинского и Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой и Михаила Барышникова, Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Часто в оперных и балетных постановках принимают участие артисты российских театров.