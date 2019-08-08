Актеры Нагиев и Назаров сыграют в новом сериале "Кухня. Война за отель"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступили к съемкам комедийного сериала "Кухня. Война за отель" - продолжения сериалов "Кухня" и "Отель Элеон". Главные роли в проекте исполнят Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и Елена Ксенофонтова, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе телеканала СТС. В продолжении истории развернется битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два "вражеских лагеря" под руководством шеф-повара, приверженца классической кухни Виктора Баринова.

По сюжету, потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем "Элеон", Элеонора (Елена Ксенофонтова) уединяется в Тоскане. Все меняется, когда виновный в ее банкротстве бывший жених (Дмитрий Нагиев) приступает к строительству комплекса "Курортище" в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, которую присмотрел Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров), их дочку Катю (Валерия Федорович) и управляющего Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда). Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвезд и всеми силами скрывают убыточность заведения. Делается это для того, чтобы за большие деньги продать герою Нагиева отель, купленный за бесценок.

"Этой осенью СТС подготовил сразу два подарка для поклонников "Кухни". В сентябре мы выпустим третий сезон спин-оффа "СеняФедя", а нашей главной премьерой станет прямое продолжение франшизы - "Кухня. Война за отель". Новая история соберет как всеми любимых героев, так и новых ярких персонажей. Зрителей ждут курортные приключения, война бывших любовников, битва отца и дочери и многое другое", - отметил генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.

Для съемок построены декорации на площади 1,7 тыс. кв. м. За несколько недель художники возвели номера, коридоры, бар и сцену отеля, кухню и ресторан, прилегающие к ним технические помещения и отдельно кабинет Нагиева, который по сюжету находится в его собственном казино. Фасад New Eleon и веранду снимут в Сочи, где также будут проходить съемки.

Основатель и учредитель кинокомпании Art Pictures Vision Федор Бондарчук выразил надежду на то, что опыт создателей и производственные мощности позволят популярным проектам подняться на совершенно новый качественный уровень и завоевать еще большую аудиторию.

Сезон включит 13 серий, хронометраж каждой из которых 24 минуты. Режиссер-постановщик - Евгений Шелякин, в ролях также задействованы Михаил Башкатов, Ирина Темичева и Виктор Хориняк.