Фильм "Дылда" Кантемира Балагова покажут на 57-м кинофестивале в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского будет показан на 57-м кинофестивале в Нью-Йорке (New York Film Festival). Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы компании "Нон-Стоп", которая создавала картину.

"В этом году в программу фестиваля, которая называется Main Slate, отобрано 29 фильмов из 17 стран, - отметил собеседник агентства. - Вместе с "Дылдой" Кантемира Балагова будут показаны лауреаты 72-го Каннского фестиваля - "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Атлантика" Мати Диоп, "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма, "Боль и слава" Педро Альмодовара".

Представитель компании напомнил, что фестиваль в Нью-Йорке проводится каждую осень с 1963 года в Линкольн-центре и поддерживает киноискусство, собирая программу лучших фильмов со всего мира. 57-й кинофестиваль в Нью-Йорке пройдет с 27 сентября по 13 октября 2019 года.

"Дылда" - вторая режиссерская работа режиссера Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".