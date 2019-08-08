Министерства утвердили список "культурных нормативов" для российских школьников

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ согласовали с профильными сообществами перечни произведений, которые войдут в "Культурные нормативы школьников", и утвердили этот список. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Апробация межведомственной программы "Культурные нормативы для школьников", которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область).

"Мы [с Министерством просвещения] сегодня согласовали все наши предложения с профильными сообществами, с каждым в своем направлении: с музейным, театральным, книжным сообществами", - сказала она.

По ее словам, 15 августа готовые перечни по семи направлениям в сфере культуры будут размещены на ресурсах министерств и пилотных регионов, которые с 1 сентября начинают реализацию проекта.

Перечни произведений, которые вошли в норматив, проходили экспертизу в Литературном институте, в профессиональных объединениях культуры, таких как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и творческие союзы. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эти меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.