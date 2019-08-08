В Курске стартовал культурологический марафон "Все грани Гранина"

ТАСС, 8 августа. Марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, начался в Курске. Мероприятие будет проходить с 8 августа по 15 декабря 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Волгограде, Пскове и Калининграде, сообщили в четверг организаторы.

"С 8 по 11 августа 2019 в Курске будет проходить культурологический марафон "Все грани Гранина" в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя. Курская область неслучайно первой принимает марафон, ведь она является малой родиной писателя. Даниил Александрович Гранин родился недалеко от города Рыльска, в селе Волынка", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, культурологический марафон будет включать "выставку уникальных материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина, в том числе полную библиографию его произведений; дискуссионный клуб, где будут обсуждаться вопросы саморазвития; ретроспективный кинофестиваль фильмов, снятых по сценариям писателя; читательский марафон, в рамках которого все желающие смогут прочитать отрывок из произведений Даниила Александровича". Вход на все мероприятия свободный.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99 году жизни.