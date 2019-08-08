Конкурс в Московскую консерваторию составил два человека на место

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Конкурс при приеме абитуриентов в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского в 2019 году составил два претендента на место. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза Александр Соколов.

"В целом статистика по приему у нас приятная: было подано 551 заявление, принято 280 человек", - сказал Соколов.

Он пояснил, что для консерватории такой показатель является стандартным "<...> Говорят: как же так - в МГИМО восемь человек на место, а у вас всего двое? Это легко объяснить. В МГИМО приходит много не только сведущих, но и легкомысленных людей, и, естественно, отсеиваются. А к нам идут те, у кого за плечами уже 11 лет серьезного труда, и они понимают, куда идут", - заметил ректор.

По словам Соколова, качественно набор оказался удачным. "Бывает недобор по определенным специальностям <...> Вот в этом году у нас таких дыр нет. Единственное, к нам не пришли арфы, но это уже совсем штучное производство. К тому же, у нас был хороший прием в предыдущие годы, так что это восполнимо", - добавил он.

При этом ректор Московской консерватории уточнил, что среди абитуриентов, не прошедших отбор, были талантливые молодые музыканты, которые "при прочих условиях вполне были бы достойны обучения".

Московская консерватория - один из ведущих музыкальных вузов России и мира, основанный в 1866 году. Сегодня в ее состав входят восемь факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, историко-теоретический, композиторский, исторического и современного исполнительского искусства, повышения квалификации, симфонического и хорового дирижирования.