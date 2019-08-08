Диплом Московской консерватории получил международное признание

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского в 2019 году успешно прошла международную аккредитацию, что позволяет признавать выданные ею дипломы за рубежом. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза Александр Соколов.

"В этом году мы первыми среди консерваторий прошли международную аккредитацию. Приезжала комиссия из стран Евросоюза и провела тщательную проверку. Они изучали не только документацию, но и провели анкетирование преподавательского состава, студентов, аспирантов. И по совокупности мы получили самую высокую оценку - пять звезд", - отметил Соколов.

По его словам, целью проверки было добиться признания документов, выдаваемых вузом, за рубежом. "Допустим, поехал наш выпускник работать за границу и запрашивает у нас список всех предметов, которые он тут прошел. Почему? Потому что самого диплома как документа было недостаточно, чтобы признать основой для контракта", - заметил ректор, уточнив, что вопросов к качеству образования, полученного в Москве и раньше не возникало. "Это бюрократические препоны. Теперь и таких проблем не возникнет", - сказал он.

Соколов напомнил, что консерватория сейчас прирастает большим студенческим комплексом с жилыми посещениями, двумя концертными залами, 70-ю репетиториями, бассейном и парковкой, а в планах возведение собственного оперного театра.

"После того, как закончим с общежитием, за консерваторией будет построен оперный театр, примерно такой же, как "Геликон-опера" - то есть погруженный немного вниз, так как в центре Москвы есть лимит этажности", - рассказал глава консерватории.

Московская консерватория - один из ведущих музыкальных вузов России и мира, основанный в 1866 году. Сегодня в ее состав входят восемь факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, историко-теоретический, композиторский, исторического и современного исполнительского искусства, повышения квалификации, симфонического и хорового дирижирования. В структуру консерватории входит несколько концертных залов, включая Большой, Малый и Рахманиновский, а также оркестры, ансамбли, хор и оперный театр.