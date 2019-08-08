Проект развития музейного волонтерства на Ставрополье представят на форуме "Машук-2019"

"Суть проекта - развивать направление музейных волонтеров, воспитать их, обучить волонтеров работать с населением. В рамках проекта у нас подписаны соглашения с несколькими музеями Ставропольского края, включая музей "Россия - моя история", музей изобразительных искусств и краеведческий музей в Ставрополе и с несколькими музеями Кавминвод. Задача стоит следующая - сначала набрать штат волонтеров, обучить их волонтерской деятельности и в дальнейшем, чтобы волонтеры ушли на практику и помогали музеям. Тут уже зависит от музея, какой у них запрос: это может быть помощь в виде переписи летописи, даже такой у нас запрос есть, это может быть помощь в проведении экскурсий, навигации, сопровождении гостей на территории музея", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время уже есть небольшое количество волонтеров в некоторых городах, которым бы было интересно заниматься музейной работой. "Их пока очень мало, потому что основного набора как такового еще не было. Обучение планируется на конец августа - начало сентября. Его будет проводить центр поддержки добровольческих и гражданских инициатив совместно с аппаратом правительства и с музеями, на территории которых и планируем проводить обучение", - добавила Козак.

Автор проекта отметила, что, развивая музейное волонтерство, она хочет привлечь внимание молодежи к истории как науке, сделать музеи более популярными. "Мы столкнулись с тем, что история недостаточно популярна, кроме того, у музеев есть запрос в волонтерах, потому что они не справляются, возможно, поэтому и небольшая посещаемость музеев. Люди начинают забывать, меньше интересоваться, много времени проводят в интернете. Поэтому у нас появилась такая идея, чтобы можно было у краеведов, историков узнавать информацию и популяризировать ее через молодежь, доносить людям, что это интересно и нужно знать", - сообщила собеседница агентства.

Козак сказала, что на реализацию проекта необходимы денежные средства, которые пойдут на обучение, создание бренда "Музейного волонтера" и привлечение федеральных экспертов.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.