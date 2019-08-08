Раритеты из коллекции великого князя Георгия Михайловича покажут в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Подлинные монеты и медали из коллекции великого князя Георгия Михайловича (1863-1919) покажут осенью на выставке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Музея Международного нумизматического клуба, где пройдет выставка.

"1 октября 2019 года в Москве состоится торжественное открытие выставки "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие", - отметили в пресс-службе. Посетители смогут увидеть "подлинные предметы из коллекции великого князя: монеты, медали, а также личные вещи и предметы интерьера, фотографии, документы, книги".

Как поясняют в пресс-службе, "собрать воедино все экспонаты собрания сегодня не представляется возможным, так как при жизни и после смерти великого князя их неоднократно перевозили, в результате чего коллекция оказалась раздробленной и рассеянной по всему миру". Часть монет и медалей находится в Смитсоновском институте в США, Парижской национальной библиотеке, а также в музейных собраниях и частных коллекциях России и Европы.

Великий князь Георгий Михайлович - внук Николая I, политик. Его интерес к нумизматике не ограничивался лишь собирательством, он написал множество трудов по монетному делу Российской империи. Коллекция великого князя в 1909 году формально была передана Русскому музею императора Александра III, Георгий Михайлович оставался распорядителем коллекции.

Выставка будет открыта до 31 марта 2020 года. Партнерами экспозиции, в частности, выступают Министерство культуры РФ, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный исторический музей. Коллекционер Вагит Алекперов, учредитель Музея Международного нумизматического клуба, считает, что на выставке покажут "часть лучшей коллекции русских монет своего времени".