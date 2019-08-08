Ежегодный фестиваль Moscow Music Week пройдет в Москве с 4 по 7 сентября

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Этнографический проект Ored Recordings из Кабардино-Балкарии, арт-группа KOKOKO! из Конго, создающая искусство из мусора, московские импровизаторы "Интурист" и другие примут участие в пятом фестивале - презентации молодых артистов Moscow Music Week (MMW), который пройдет с 4 по 7 сентября. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба организатора.

"В этом году количество заявок от молодых групп превысило 500: кого мы только не слышали! Программа <...> действительно впечатляет: от dark jazz и модной электроники до сибирского панка и гранжа. Гости MMW первыми услышат качественную новую музыку", - процитировали в пресс-службе основателя фестиваля Степана Казарьяна.

Арт-группа KOKOKO! - художники и музыканты из Демократической Республики Конго - станет хедлайнером открытия фестиваля в клубе Aglomerat. "Группа наиболее известна тем, что ее артисты создают музыку и эстетику путем переосмысления и повторного использования объектов и различных материалов, таких как металл, банки, детали двигателя или пластиковые контейнеры, которые находят на улицах Киншасы", - пояснили организаторы.

За ними на сцену выйдет московский проект "Интурист". "В основе подхода "Интуриста" - спонтанные творческие решения и импровизация, собранные в некое подобие музыкального спектакля", - рассказали в пресс-службе.

Ored Recordings можно будет услышать во второй день фестиваля. Это - этнографический проект-лэйбл из Кабардино-Балкарии, записывающий народную музыку. Его участники специализируются на полевой записи: "фиксация конкретного момента с его особенной атмосферой и очаровательными огрехами". Всего на 15 столичных площадках за четыре дня выступят более 150 молодых музыкантов.

В дни фестиваля пройдет конференция Moscow Music School, в которой примут участие более 40 экспертов индустрии со всего мира. Они расскажут, как выстроить диалог между промоутерами, артистами, фестивалями и медиа. Организаторы отметили, что за пять лет MMW дал старт многим молодым музыкантам, в числе которых - Хаски, Shortparis, Мальбек, "Лето в городе" и другие.