Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки

ТАСС, 8 августа. Французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки умер на 91 году жизни. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление его семьи.

В нем указывается, что режиссер умер в четверг у себя дома в Париже в окружении близких.

Свою карьеру Жан-Пьер Моки начал в качестве актера театра и кино. Большую известность ему принесла роль в фильме Микеланджело Антониони "Побежденные" (1953 год).

Успех Моки в качестве режиссера принесла постановка комедии "Забавный прихожанин" (1963 год). Среди его режиссерских работ - "Соло" (1969 год), "Ловушка для дураков" (1979 год), "Золотое дно" (1985 год), "Здравствуй" (1994 год), "Доброволец" (2006 год) и другие картины.

Моки снял за свою карьеру более 60 художественных фильмов. В его работах принимали участие такие актеры как Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон. Моки также неоднократно выступал в качестве сценариста, монтажера, продюсера и актера.