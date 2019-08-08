Победителей фестиваля российского кино "Окно в Европу" объявили в Выборге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Фильмы-победители XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу" объявили в четверг на торжественной церемонии, состоявшейся в Выборгском замке, сообщается на сайте смотра.

"Главный приз в основном конкурсе "Игровое кино. Осенние премьеры" получила картина "Смерть нам к лицу" Бориса Гуца - комедийная мелодрама, снятая на смартфон", - говорится в сообщении.

В конкурсе анимационного кино лучшей была признана лента "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. В программе фильмов, созданных в копродукции российских и зарубежных кинематографистов, победителем стала картина "Хроники ртути" режиссеров Саши Кулак и Бен Гез (Россия - США). В конкурсе неигрового кино победил фильм "Своя республика" Алены Полуниной, рассказывающий об одном из подразделений батальона "Восток" на Донбассе.

В конкурсе "Выборгский счет", в котором участвуют фильмы двух конкурсных категорий и картины, отмеченные наградами фестивалей отечественного кино за прошедший год, по итогам голосования участников и зрителей "Окна в Европу" победу одержала лента "Как новый" Евгения Шелякина.

Двадцать седьмой фестиваль российского кино "Окно в Европу" проходил в Выборге со 2 по 8 августа. В его программу вошли около 130 кинокартин игрового, документального и анимационного жанра. В этом году смотр посвятили памяти актера, режиссера и сценариста Ролана Быкова, 90-летие со дня рождения которого будет отмечаться осенью этого года.

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач смотра - популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.