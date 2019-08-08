Поклонники The Beatles отпраздновали 50-летие фотографии с обложки Abbey Road

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Поклонники группы The Beatles собрались в четверг на улице Эбби-роуд в Лондоне, чтобы отпраздновать 50-летие фотографии, на которой ливерпульская четверка запечатлена на пешеходном переходе возле их студии. Это фото, сделанное 8 августа 1969 года, стало обложкой альбома Abbey Road, который принято считать одним из самых успешных во всей карьере The Beatles.
An iconic moment in music history. #OnThisDay 50 years ago, Iain MacMillan climbed a stepladder & took 6 pictures of The Beatles crossing Abbey Road. The VW Beetle was a coincidence; its owner unknowingly parking it in the most recognisable album cover of all time. #MusicIsGREAT pic.twitter.com/T2MI3O8BLy— GREAT Britain (@GREATBritain) August 8, 2019
Впоследствии этот переход стал культовым местом для туристов, которые приходят к нему, чтобы сделать свою версию той фотографии. 8 августа на Эбби-роуд возникли серьезные пробки, поскольку переход окружили несколько рядов поклонников The Beatles.
Как свидетельствуют кадры телеканала Sky News, среди тех, кто пересекал улицу, были и люди одетые точь-в-точь, как The Beatles и даже с такими же прическами. На оригинальном снимке участники квартета двигались в ряд: первым шел Джон Леннон, за ним - Ринго Старр, далее - Пол Маккартни и замыкал цепочку Джордж Харрисон. Первые трое музыкантов были одеты в костюмы - белый, черный и серый, а Харрисон - в синие джинсы и такую же по цвету рубашку. Примечательно, что Маккартни переходил улицу босым.
[SKY] Beatles fans mark 50th anniversary of iconic Abbey Road album cover https://t.co/sAl3ZCgbPs | @SkyNews pic.twitter.com/5UZoGtAzpZ— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) August 8, 2019
Автором этой фотографии стал шотландский фотограф Айан Макмиллан, который сделал тогда шесть кадров. Пятый дубль оказался наиболее удачным и в итоге стал символом альбома, который в 2009 году читатели журнала The Rolling Stones признали лучшим в творчестве The Beatles.