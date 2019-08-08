Поклонники The Beatles отпраздновали 50-летие фотографии с обложки Abbey Road

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Поклонники группы The Beatles собрались в четверг на улице Эбби-роуд в Лондоне, чтобы отпраздновать 50-летие фотографии, на которой ливерпульская четверка запечатлена на пешеходном переходе возле их студии. Это фото, сделанное 8 августа 1969 года, стало обложкой альбома Abbey Road, который принято считать одним из самых успешных во всей карьере The Beatles.

Впоследствии этот переход стал культовым местом для туристов, которые приходят к нему, чтобы сделать свою версию той фотографии. 8 августа на Эбби-роуд возникли серьезные пробки, поскольку переход окружили несколько рядов поклонников The Beatles.

Как свидетельствуют кадры телеканала Sky News, среди тех, кто пересекал улицу, были и люди одетые точь-в-точь, как The Beatles и даже с такими же прическами. На оригинальном снимке участники квартета двигались в ряд: первым шел Джон Леннон, за ним - Ринго Старр, далее - Пол Маккартни и замыкал цепочку Джордж Харрисон. Первые трое музыкантов были одеты в костюмы - белый, черный и серый, а Харрисон - в синие джинсы и такую же по цвету рубашку. Примечательно, что Маккартни переходил улицу босым.