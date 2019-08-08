В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль "Биргитта"

ТАЛЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей. Считающийся самым ярким событием в музыкально-театральной палитре Эстонии, фестиваль "Биргитта" четвертый год подряд посвящается выдающемуся эстонскому и европейскому дирижеру, народному артисту СССР Эри Класу, ушедшему из жизни в феврале 2016 года.

Ко дню открытия фестиваля, который продлится до 18 августа, билеты на его семь представлений почти полностью распроданы, сообщили в пресс-службе Таллинской филармонии.

"Могу определенно сказать, что за все последние годы мы так много - это уже почти 8 тыс. - билетов не продавали" - сказала корреспонденту ТАСС директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс, отвечая на вопрос, станет ли нынешний фестиваль рекордным по числу зрителей.

"Новая Опера" - главный гость

В развалинах средневекового Пиритаского монастыря, по которым мальчишкой бегал Эри Клас, будут представлены два оперных и два балетных спектакля, одно аудиовизуальное представление и два гала-концерта.

"Ведущую партию" на фестивале исполнит коллектив Московского театра "Новая Опера" им. Е. В. Колобова, где Эри Клас, служил главным дирижером в 2006-2011 годах. Москвичи привезут в Таллин свои знаменитые оперные постановки "Фауст" и "Трубадур", а также дадут под завершение фестиваля большой гала-концерт. Вообще же, главных пять спектаклей и концертов "Биргитты" пройдут в сопровождении оркестра "Новой Оперы" под управлением главного приглашенного дирижера театра маэстро Яна Латама Кёнига (Великобритания).

"Едем в Таллин с огромным творческим воодушевлением. С теплотой вспоминаем нашу гастрольную поездку в Эстонию в июле 2017 года, когда мы с успехом выступили на фестивале Чайковского в Хаапсалу. И надеемся, что наше участие в "Биргитте" также будет наполнено самыми лучшими творческими и человеческими эмоциями", - сказал ТАСС директор "Новой Оперы" Дмитрий Сибирцев.

Он сообщил, что в составе труппы театра в Таллин приедут солисты и музыканты, с кем маэстро Клас тесно работал в "Новой Опере". Это, в частности, заслуженные артисты РФ Михаил Губский и Владимир Кудашев. Вместе с хором "Новой Оперы", оперными звездами из Швеции, Эстонии и Финляндии они примут 17 августа участие в кульминационном событии фестиваля - оперном гала-концерте, посвященном шведскому периоду творчества маэстро Класа.

Всего в нынешнем фестивале примут участие около 300 музыкантов, певцов, актеров и танцовщиков, представляющих ведущие музыкальные театры стран Европы. Среди них - Финский национальный балет, Эстонский национальный балет, Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва (Россия).

Шведский королевский балет, Гамбургская опера (Германия), Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Палиашвили (Грузия), Таллинский камерный оркестр под управлением знаменитого дирижера Кристиана Ярви (Эстония).

Российский "акцент"

С самой первой "Биргитты" 2005 года благодаря усилиям маэстро Класа фестиваль неизменно имел российский музыкально-театральный "акцент". И, судя по всему, он сохранится и впредь. В будущем году художественную часть фестиваля возглавит старинный друг Эстонии худрук Московского театра "Геликон-опера" народный артист РФ Дмитрий Бертман. "Эри Клас, - сказал он в интервью ТАСС, - представлял эстонской публике самые интересные спектакли оперных и балетных театров нашей страны. Одной из своих задач я ставлю продолжение этой миссии".

В программе "Биргитты" 2020 года, уже сформированной Бертманом, главным гостем 16-го фестиваля станет Красноярский театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского, который покажет в Таллине два оперных спектакля - "Евгений Онегин" в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса и "Аида", поставленная латышским мэтром Андрейсом Жагарсом, ушедшем из жизни в феврале этого года.