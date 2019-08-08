Чехия осенью примет фестиваль современного российского кино

ПРАГА, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" пройдет в пяти городах Чехии в сентябре и октябре 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин.

"Фестиваль планируется провести в пяти городах - Праге, Остраве (северо-восток республики - прим. ТАСС), Пльзень (Западная Чехия), Брно и Злин (юго-восток страны), - подчеркнул он. - Это будет уже второй сезон фестиваля. Впервые смотр с большим успехом прошел в республике в прошлом году". Брякин напомнил, что тогда фестиваль проходил под патронажем президента страны Милоша Земана.

Фестиваль откроется 27 сентября и продлится до 20 октября. Зрители увидят более 20 фильмов. Они будут демонстрироваться с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на чешском языке.

Инициатором проведения фестиваля, как и в прошлом году, выступило посольство РФ в Чехии. Он пройдет при поддержке Россотрудничества.