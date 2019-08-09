На реконструкцию Театра имени Н.И. Сац выделено почти 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Почти 1,8 млрд рублей выделено на реконструкцию Театра имени Н.И. Сац, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац".

"Нормативный акт подготовлен Минкультуры России и направлен на обеспечение проведения реконструкции и технического переоснащения театра. На выполнение работ выделено около 1,8 млрд рублей. В 2019 году театр получит 397,1 млн рублей, а в 2020-2021 годах - по 700 млн рублей," - сказали в пресс-службе.

Государственным заказчиком по объекту выступает ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Планируемый срок завершения реконструкции - 2021 год. "По объекту уже выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы", - пояснили в Минкультуры.

В рамках реконструкции, в частности, будет проведен капремонт изношенных строительных конструкций здания, а также театральных залов и фойе, восстановлен фасад, модернизированы инженерные сети, а также установлено современное сценическое и звуковое оборудование. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац - первый в мире профессиональный музыкальный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества. Он был основан в 1965 году народной артисткой СССР Наталией Сац. Здание театра построено в 1979 году по индивидуальному проекту.