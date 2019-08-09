"Нефтяные" панно и экспозиция Музея дизайна. Третьяковка объявила планы на осень

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея представит осенью масштабную выставку работ Василия Поленова, проект Николая Наседкина "Нефть. Личная история", экспозицию Московского музея дизайна и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба галереи в пятницу.

"В новом выставочном сезоне Третьяковская галерея откроет крупные выставочные проекты: ретроспективу Василия Поленова, приуроченную к 175-летию со дня рождения художника, и "Авангард. Список № I", посвященный 100-летию Музея живописной культуры. Также откроются выставки, представляющие творчество художников Ивана Похитонова, Константина Истомина и скульптора, реставратора и коллекционера Олега Яхонта. В Новой Третьяковке будут представлены выставки современного искусства: "Николай Наседкин. Нефть. Личная история", "Очень важное сообщение" и "Геометризмы", - говорится в сообщении.

Масштабная выставка работ Поленова пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 16 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года. Она объединит более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний.

"Экспозиция представит пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Впервые московская публика сможет увидеть монументальное полотно "Христос и грешница", предоставленное Государственным Русским музеем. Особое внимание на выставке будет уделено методике преподавания Василия Поленова, что позволит переосмыслить значимость его вклада в развитие московской школы живописи на рубеже XIX-XX веков", - отмечают в пресс-службе.

Говоря о проекте "Авангард. Список № I. К 100-летию Музея живописной культуры", в галерее отмечают, что в нем участвуют 18 российских и пять зарубежных собраний. В состав выставки в Новой Третьяковке войдут около 250 живописных, графических и скульптурных работ, а также аналитические материалы Музея живописной культуры, целый пласт редких архивных документов, книг и фотографий.

Экспозиция Музея дизайна

Также в октябре в Западном крыле Третьяковской галереи откроется экспозиция Московского музея дизайна. "Впервые создается площадка, на которой будет представлена история отечественного дизайна с начала ХХ века до настоящего времени", - отмечают в пресс-службе.

Постоянная экспозиция будет состоять из трех разделов: авангард, советский и современный дизайн. Будут представлены работы художников-конструктивистов - Александра Родченко, Владимира Татлина, Варвары Степановой и других, советских дизайнеров - Юрия Соловьева, Светланы Мирзоян, Владимира Рунге, а также современных российских дизайнеров Ярослава Рассадина, Владимира Чайки и др.

"Часть экспозиционного пространства отведена для проведения временных выставок российского и зарубежного дизайна. Первым станет проект "Фантастик Пластик", в рамках которого будут представлены работы более 40 зарубежных и российских дизайнеров, выполненные из переработанного пластика. В декабре откроется выставка, посвященная промышленному дизайну 1950-2030-х - от уникальных советских разработок до футуристических проектов будущего", - говорится в сообщении.

В галерее отмечают, что важной частью деятельности Московского музея дизайна станет лекционно-образовательная программа, рассчитанная на самую разную аудиторию - от массовой до профессиональной. Также будут проводиться детские мастер-классы.

Нефть и пейзажи

Проект художника Николая Наседкина, который откроется в середине сентября, посвящен осмыслению значения нефти в истории страны. "Нефть стала частью личной истории художника - более 20 лет он создавал живописные произведения, используя нефтяные суспензии. Главный вопрос проекта - можно ли разглядеть личную историю в глобальной истории современного мира?" - отмечают в Третьяковке.

Гости выставки в Новой Третьяковке увидят серию масштабных "нефтяных" панно и колонн, крупный объект "Светопад", а также видео, выполненные в жанре дневника путешествий художника на его малую родину в поисках родственников. В экспликациях к выставке куратор представит экскурс в историю нефти в контексте политики, экономики и искусства в СССР и современной России.

В начале октября в Инженерном корпусе начнет работу выставка "Константин Истомин. Цвет в окне", которая представит около сотни работ художника. Истомин - один из крупнейших русских живописцев советской эпохи, наиболее последовательный проводник европейской культуры в художественном образовании, преподававший во Вхутемасе с 1921 года.

В конце того же месяца в здании галереи в Лаврушинском переулке откроется выставка к 170-летию со дня рождения пейзажиста Ивана Похитонова. В состав экспозиции войдут около 100 произведений из Третьяковской галереи и частной коллекции.