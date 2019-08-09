Кувшинников попросил Путина придать Вологде статус города исторического наследия

НОВО-ОГАРЕВО, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Вологду городом исторического наследия. Соответствующий вопрос был поднят в ходе рабочей встречи, состоявшейся в подмосковной резиденции российского лидера. Путин не дал главе региона четкого ответа, заметив, что такое решение потребует выделения 2 млрд рублей из бюджета.

"Владимир Владимирович, просьба. Город Вологда - наша столица, жемчужина на карте нашего Русского Севера. 872 года, ровесница Москве, уникальный архитектурный ансамбль, более 200 объектов культурного наследия и, конечно, это наш знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор, Вологодский кремль. Я хочу попросить вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия", - обратился глава региона к российскому лидеру. "Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда", - ответил Путин.

Кувшинников также попросил по возможности включить Вологду в федеральную программу развития культуры и туризма, а также выделить средства на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля XVI века. Он рассказал, что региональные власти вместе с Министерством культуры этот вопрос прорабатывают и готовят проектно-сметную документацию. Губернатор добавил, что его инициатива придать городу такой статус нашла поддержку в Министерстве культуры. "Минкульт не возражает. Уже несколько городов такой статус имеют у нас - это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда не имеет такого статуса. Поэтому, если вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект, сохраним уникальность нашей столицы", - заключил он.