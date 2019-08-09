Мемориал "Хатынь" будет сотрудничать с российским музеем Великой Отечественной войны

ХАТЫНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между российским Центральным музеем Великой Отечественной войны и Государственным мемориальным комплексом "Хатынь" подписали в пятницу в Хатыни, передает корреспондент ТАСС.

Некогда небольшая деревенька, расположенная в 54 километрах от Минска, была полностью сожжена фашистами вместе с жителями в марте 1943 года и стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории Великой Отечественной войны. В память о погибших жителях Белоруссии в 1969 году здесь открыли мемориальный комплекс.

Соглашение подписали директор мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский и гендиректор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Школьник. В церемонии в мемориальном комплексе принял участие посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По оценке главы российской дипмиссии, подписанное между музеями соглашение можно отнести к соглашениям мирового уровня. "Каждый человек, который приезжает в Хатынь, в первый раз или не в первый, испытывает особые чувства. Это особые переживания о том горе, которое пришло на землю Белоруссии, на землю нашей единой родины", - отметил дипломат. По его словам, в Белоруссии, земля которой обагрена кровью миллионов людей, чутко хрнаят память о тех, кого нет, кто, испытывая немыслимые страдания, ушел с этой земли, что очень важно, прежде всего, для молодых людей.

"Особо значимым считаю, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил приглашение Александру Лукашенко стать участником торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая следующего года, - подчеркнул Мезенцев. - Приглашение также подтверждает единую оценку исторической правды и памяти о подвиге, масштабы которого мы не всегда осознаем". Посол отметил, что, посещая Хатынь, понимаешь горе, беду, которая пришла на белорусскую землю, на землю большой единой страны, имя которой Советский Союз.

Проект "Территория Победы"

Как напомнил Александр Школьник, в прошлом году стартовал международный проект "Территория Победы", объединивший несколько сотен музеев, мемориальных комплексов, которые сохраняют память о великом подвиге Советского народа в Великой Отечественной войне. "Мы очень рады, что к нашему межмузейному проекту присоединился мемориальный комплекс "Хатынь". Думаю, мы вместе будем отстаивать историческую правду о той войне, будем вместе сохранять память в будущих поколениях", - сказал он. Со своей стороны Артур Зельский сообщил, что "Хатынь" посещают очень много граждан РФ, приблизительно это более 70% общего числа посетителей, и этот поток не прекращается.

"Важно, и к чему мы стремимся, подписав соглашение, мы дадим возможность тем, кто не может сюда приехать, посредством выставок и другой информации узнать о трагедии мирных людей, которая случилась в Хатыни", - отметил Зельский. По словам Школьника, если организовать такую выставку, то она сразу разойдется в 175 музеев, практически во все страны СНГ, 80 регионов России. "Эту выставку могут увидеть посетители всех музеев, участвующих в проекте, а это порядка 5 млн человек. Они узнают о трагедии "Хатыни", - сказал он.

Мемориал "Хатынь"

В этом году, когда Белоруссия отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, исполнилось 50-лет со дня открытия мемориального комплекса "Хатынь". Мемориал состоит из нескольких элементов, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку сожженной деревни. В центре комплекса - бронзовая скульптура "Непокоренный человек", она символизирует человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму. На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я невозрожденная деревня - это сама Хатынь. В память о погибших горит Вечный огонь.

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) является федеральным государственным учреждением культуры РФ, главный объект мемориального парка Победы на Поклонной горе в Москве.