Специалисты оценили затраты на реставрацию Вологодского кремля в 2 млрд рублей

ВОЛОГДА, 9 августа. /ТАСС/. Вологодский кремль XVII века, который начал строиться при Иване Грозном, требует реставрации, которая по самым приблизительным подсчетам обойдется не менее чем в 2 млрд рублей. Некоторые объекты кремля, например его стены, не реставрировались с момента постройки, сообщила ТАСС директор Вологодского музея-заповедника, в который входит кремль, Юлия Евсеева.

В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Вологодской области Олег Кувшинников просил придать Вологде статус города исторического наследия и включить Вологодский кремль в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средства на начало реконструкции и восстановления кремля.

"То, что наш губернатор держит этот вопрос [о реставрации Вологодского кремля] на постоянном контроле и говорит об этом на самом высоком уровне, мы только можем поддержать и включиться в работу, если будет принято положительное решение. По самым приблизительным подсчетам, если говорить о реставрации всех 22 корпусов Вологодского кремля, это порядка 2 млрд рублей. Если проводить качественную научную реставрацию, то есть не только реставрировать, но и приспосабливать помещения под определенные нужды - под выставочные залы, конференц-залы, фонды хранения, реставрационные мастерские", - сказала Евсеева.

По ее словам, отдельные, фрагментарные работы по реставрации проводились, но, например, стены, которыми окружен кремль, практически не реставрировались с 1671 года. При этом имеются здания, в реставрацию которых уже вложены деньги их федерального и регионального бюджетов. Например, Экономский корпус кремля - старейшее каменное здание середины XVII века - пустует с 2008 года, поскольку реставрация его не завершена, пользоваться зданием невозможно. В 2017 году проходили реставрационные работы на крестах и куполах Софийского собора - главного храма кремля. Второй год подряд ведутся работы на соборной колокольне.

Для реставрации кремля необходим комплексный проект, так как имеющаяся у музея проектно-сметная документация устарела. "Известный факт, что Вологодский кремль времен Ивана Грозного мы уже потеряли, у нас осталось только пространство, которое мы называем кремлем, - это бывшее архиерейское подворье. Если не предпринимать ничего, то через какое-то время мы эти памятники федерального значения тоже потеряем, потому что они постепенно разрушаются. Кремль является историческим сердцем Вологды, этот архитектурный комплекс достоин такой же судьбы, как у других кремлей России", - отметила Евсеева.

По ее мнению, придание Вологде статуса города исторического наследия позволит сохранить самобытность города, в котором насчитывается огромное число памятников федерального и регионального значения, культовые постройки и деревянная архитектура, которой славится Вологда. При этом несколько вологодских городов - Кириллов, Белозерск, Великий Устюг и Тотьма - такой статус уже имеют.

О Вологодском кремле

Вологодский кремль расположен в центре Вологды, был заложен как крепость в 1567 году по приказу Ивана Грозного. Царь планировал заложить кремль вдвое больше Московского и разместить в растущей Вологде свою северную резиденцию. К 1820-м годам стены и башни кремля были разобраны. В настоящее время кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора XVII века, который находился внутри крепости Ивана Грозного.