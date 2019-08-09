Власти Ленобласти превратят в музей фундамент "Храма солнца" в Тайцах

ТАЙЦЫ /Ленинградская область/, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют организовать музей на обнаруженном при раскопках в конце июля фундаменте "Храма солнца" на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых "Тайцы". Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель регионального комитета по культуре Евгений Чайковский, представляя журналистам находку археологов.

В июле 2019 года экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в поселке Тайцы Гатчинского района с участием студентов-археологов обнаружила фундамент, на котором располагался двенадцатиколонный павильон-ротонда "Храм солнца", известный по изображениям XIX века.

"[В отношении обнаруженного фундамента] нужно будет произвести консервационные работы ... так, чтобы это не разрушалось от дождя и снега. Мы хотим сделать круглогодичный показ", - сказал Чайковский.

Фундамент "Храма солнца" планируется накрыть большим куполом диаметром около 20 м. "Это металлическая конструкция и прозрачная пленка. Мы хотим его поставить в этом году", - пояснил глава комитета, добавив, что воссоздание самого павильона в будущем не планируется. Среди вариантов рассматривается создание макета павильона или световой инсталляции, которая будет демонстрировать его очертания.

"Здесь располагался круглый павильон - так называемый "Храм солнца", и до начала археологических работ он считался полностью утраченным. Выяснилось, что от него сохранились частично рвы фундаментные, заполненные валунами, и по всему контуру сохранилась отмостка из камня. Согласно плану усадьбы, от этого храма расходились 12 просек-лучей, и одна из них указывала на усадьбу. Почему "Храм солнца" - потому что в любое время из него можно было наблюдать солнечный диск", - рассказал журналистам о находке младший научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Андрей Городилов.

По его словам, раскопки продолжались около трех недель. "После постройки усадьбы во второй половине XVIII века, сто лет она благополучно существовала, и в 1870 году была забрана государством за долги. При этом была создана опись всех построек, и часть из них за ветхостью была разобрана, в нашу задачу входила локализация на местности этих построек и выявление того, что от них сохранилось", - рассказал Городилов.

Будущее усадьбы

Фундамент "Храма солнца" стал не единственной находкой для археологов в Тайцах. "В ходе экспедиции открыли очень много: открыли ранее не известный, как мы его назвали, винный погреб, открыли купальню - была на берегу реки сделана купальня из камня, - рассказал Чайковский. - Здесь еще почти 20 объектов утраченных … они на схемах старых есть, мы их все будем искать", - добавил он.

Археологические раскопки в Тайцах стали частью процесса подготовки к проектированию реставрации парковой территории. Глава комитета по культуре указал, что работы специалистов ИИМК продолжатся и в следующем году. "А параллельно мы будем вести проектирование реставрации парка", - сказал он.

С прошлого года в Тайцах ведется реставрация усадебного дома Демидова, завершить которую предполагается в конце 2020 года. "Усадебный дом является памятником федерального значения, он поставлен на государственную охрану <…> Будет, в первую очередь, восстановлен усадебный дом, после этого мы будем восстанавливать постройки хозяйственные - дом управляющего, жилой дом, конюшни - с приспособлением под современное использование. Сейчас начинается проектирование реставрации этих построек", - отметил Чайковский.

Чайковский отметил, что в перспективе парк станет привлекательным туристическим объектом, в частности, для однодневных посещений. "Мы думаем, что этот парк будет интересен: он очень большой - 186 га, и местами это просто лес: историческую часть мы восстановим, а там, где лес, останется лес. Там можно будет ездить на велосипедах, зимой - может быть, на снегоходах <…> Здесь можно будет кататься на лыжах зимой, мы планируем построить освещенные трассы", - рассказал он.

Также, по его словам, на этой территории предполагается открытие, кафе, сувенирных магазинов, информационного центра, а в помещениях восстановленного усадебного дома планируется проводить выставочные и другие мероприятия.

Об усадьбе

Выявленный объект культурного наследия "Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых "Тайцы" находится в собственности Ленинградской области, он также относится к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников".

Усадьба Демидовых построена в 70-е годы XVIII века по проекту известного архитектора Ивана Старова. С 1870 года Тайцы находились в собственности государства, впоследствии усадьба использовалась как санаторий для больных легочными заболеваниями. С тех пор, как учреждение прекратило работу в 1989 году, объект был заброшен. Власти Ленинградской области планируют провести поэтапные работы по сохранению объекта культурного наследия в течение ближайших лет.