Дирижера Курентзиса пригласили арендовать помещения в Доме Радио в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Телерадиокомпания "Петербург" (Пятый канал), являющаяся собственником исторического здания Дома Радио в Санкт-Петербурге, пригласила дирижера Теодора Курентзиса арендовать в нем помещения, сообщили в пятницу в пресс-службе ТРК.

"В наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты - Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора. Это станет безусловным событием для культурной жизни города, да и всей страны в целом. Надеемся, что сотрудничество с прославленным музыкантом наполнит стены Дома Радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России", - говорится в сообщении пресс-службы Пятого канала.

В компании отметили, что в настоящее время в здании за счет собственника ведутся плановые ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что Теодор Курентзис принял решение с 20 августа 2019 года оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета из-за непонимания его деятельности со стороны властей региона и намерен сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna. В начале августа Курентзис рассказал, что переезжает в Санкт-Петербург, но при этом будет проводить время и в Перми, где у него остался дом, а также заверил поклонников, что после ухода из пермского театра не станет меньше гастролировать по России.

Теодор Курентзис - дирижер, с 2011 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, с 2012 года - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля. Основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. Курентзис неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая Маска".