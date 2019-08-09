Сергей Полунин возглавит академию хореографии в Севастополе до выборов ректора

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Хореограф и артист балета Сергей Полунин назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", - приводят в сообщении выдержки из подписанного главой ведомства Владимиром Мединским приказа.

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

Академию хореографии создают в Севастополе в рамках национального проекта "Культура". Учебное заведение, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.