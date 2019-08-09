Фильм "Любовь и голуби" стал лидером по числу просмотров на канале "Мосфильма" в Youtube

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фильм "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова стал самым популярным на канале "Мосфильма" в Youtube с более чем 20 млн просмотров. Об этом сообщается на сайте киностудии.

"Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби" на YouTube-канале "Мосфильма" превысило 20 млн с момента размещения", - говорится в сообщении.

Второе и третье места заняли комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", набравшие более 18 млн просмотров каждая. В рейтинг также попали фильмы "Девчата", "Белый тигр", "Бриллиантовая рука", "Служебный роман", первая и вторая серии телевизионной версии фильма "Решение о ликвидации", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (версия без субтитров) и "Джентльмены удачи".

В киностудии также отметили рост зарубежной аудитории канала на видеохостинге. "В 2015 году она составила 66% от общего количества зрителей - более 36 млн. В 2018 году это 59% от общего числа зрителей - 128 млн. С начала 2019 года - 114 млн, то есть практически столько же, сколько за весь предыдущий год", - сообщили в "Мосфильме".