Во Владивостоке начинается уличный фестиваль короткометражных фильмов

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Фестиваль короткометражных фильмов под открытым небом начинается во Владивостоке с конкурсной программы, в которую вошли десять коротких лент, сообщила ТАСС менеджер проектов кинокомиссии Приморского края Александра Лазарева.

"Сегодня мы покажем все десять фильмов конкурсной программы. Они были отобраны из почти 1000 заявок, поступивших в этом году. По окончании просмотра зрители смогут проголосовать за три лучших фильма светом фонариков. По наибольшему количеству света за каждую ленту мы определим победителей", - рассказала Лазарева.

По ее словам, длительность лент не превышает 20 минут. Все фильмы конкурсной программы российского производства. В них снимались Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие актеры. В воскресенье зрители смогут увидеть внеконкурсную программу, часть ее составили фильмы - победители прошлых лет.

Кинотеатр под открытым небом будет организован в амфитеатре на набережной Спортивной гавани Владивостока. Вход для зрителей - свободный, начало в 20:30 (13:30 мск).

Впервые фестиваль во Владивостоке прошел в 2014 году. За пять лет он значительно расширил свои рамки, фестиваль охватил свыше миллиона человек более чем в 70 регионах России и стал самым массовым уличным кинофестивалем в мире. В этом году он пройдет в шестой раз с июня по сентябрь и охватит более 1000 городов и населенных пунктов страны.