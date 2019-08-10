Фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп" открылся под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Фестиваль эпохи викингов "Кауп" под Калининградом собрал в субботу около 150 исторических реконструкторов из России, Германии, Эстонии, Польши и других стран. Ожидается, что за два дня его посетят до 10 тыс. зрителей, сообщили ТАСС на площадке фестиваля представители Центра исторической реконструкции "Кауп", выступающего его организатором.

"На фестиваль приехали порядка 150 реконструкторов эпохи викингов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владимира, Томска. Есть реконструкторы из Армении, Эстонии, Польши и Германии. Фестиваль продлится два дня, исходя из интереса, который он вызвал, мы ожидаем, что на нем побывают до 10 тыс. зрителей, причем это не только жители Калининградской области, есть туристы, которые приехали на фестиваль из других городов", - сказал представитель центра.

Фестиваль проходит на площадке в 14 га в районе поселка Романово в 50 км от Калининграда. Он развернулся вокруг воссозданного поселения Кауп, обнесенного земляным валом и частоколом. Оно построено энтузиастами по свидетельствам из исторических источников и действует в течение всего года как музей под открытым небом. Там есть "Длинный дом" викингов, воспроизводящий жилище грозных завоевателей, где они проводили время между походами, харчевня, стрельбище для тренировок в метании копья и стрельбе из лука, ремесленные мастерские, где можно выковать боевой топор, попробовать себя в гончарном деле.

Летний фестиваль - главное событие года, которое, по данным организаторов, собирает до 8 тыс. зрителей. Реконструкторы устраивают бои на ристалище, делятся с гостями секретами воинского мастерства, также можно примерить доспехи викинга, сыграть в средневековые игры, например, хнефатафл - симбиоз шахмат и шашек, в которую играл каждый воин. Одним из центральных событий фестиваля станет штурм крепости, когда реконструкторы, разбившись на дружины, воссоздадут эпизоды захвата поселения.

Фестиваль собрал творческие коллективы, которые представляют средневековые танцы и песни в современном прочтении. Среди них фолк-группы "Дамрава", "Тролль гнет ель", "Невоморье", театр "Колесо". Пройдет шоу конноспортивного центра "Каприоль" и огненное шоу. В "Длинном доме" викингов проходит пир со средневековыми танцами, сагами и тостами "во славу воинов". Мероприятия проводятся с утра и до позднего вечера, а для желающих полностью погрузиться в его атмосферу разбит палаточный городок.

История фестиваля

Фестиваль "Кауп" назван по имени торгово-ремесленного центра, существовавшего в IX-X веках на севере Самбии, как называлась западная часть Восточной Пруссии, на берегу Куршского залива на территории современной Калининградской области. Предположительно, поселение было основано около 800 года н. э. и в эпоху викингов являлось частью Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю, рассказал ТАСС представитель одноименного объединения реконструкторов Александр Хританьков.

Могильник в лесном урочище Кауп был известен краеведам с 1865 года, а связанное с ним поселение недалеко от поселка Моховое в Зеленоградском районе области открыл в 1979 году археолог Владимир Кулаков, уточнил он.

Идея воссоздания полноценного поселения викингов под Калининградом появилась в 2005 году. В 2006 году на месте древнего поселения Кауп прошел первый фестиваль, который затем провели в городах Зеленоградске и Пионерском. В 2015 году "Кауп" получил постоянную прописку в районе поселка Романово, где по историческим свидетельствам была воссоздана деревня, ставшая центром ежегодного фестиваля. Фестиваль включен в национальный календарь событий, проходящих в Калининградской области, утвержденный Ростуризмом.