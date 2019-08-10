Кабмин одобрил запрет установки кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, которым запрещается установка внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасаде объектов культурного наследия. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 47 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

Данным законопроектом предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка на нем внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, а также других технических устройств, если фасад относится к предмету охраны. Уточняется, что эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" физические или юридические лица, которым объект культурного наследия принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.