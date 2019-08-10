Хоровой фестиваль "Песни над Цной" в Тамбове собрал более 15 тыс. зрителей

ТАМБОВ, 10 августа. /ТАСС/. VII Межрегиональный фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной", в котором принимают участие более 20 известных российских коллективов и звезд оперной и театральной сцены, стартовал в Тамбове. По данным полиции, фестиваль собрал более 15 тыс. зрителей.

Музыкальный марафон стартовал лодочным концерт-променадом по реке, ставшим визитной карточкой фестиваля. На пяти прогулочных катерах хоровые народные коллективы из разных районов области исполнили популярные советские и народные русские песни. Зрители, стоявшие на берегу и наблюдавшие за песенной флотилией, подпевали артистам. Продолжился фестиваль на большой сцене, расположенной на живописном берегу реки Цна.

"Этот год у нас является Годом театра, и именно театральная составляющая станет изюминкой этого фестиваля. В концерте примут участие все ведущие театры региона, такого раньше у нас не было. Они представят музыкальные элементы спектаклей, где прозвучат песни в исполнении самих актеров, которые, уверен, обязательно понравятся зрителю", - рассказал ТАСС начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев.

Открыл фестиваль Хор Валаамского монастыря, который исполнил лирические и патриотические песни советского периода, среди которых - "Гляжу в озера синие", "Смуглянка", "Прощай, любимый город". Тамбовский камерный хор имени С. В. Рахманинова исполнил оперный шедевр Жоржа Бизе "Кармен" в джазовой обработке, сорвав продолжительные аплодисменты зрителей.

"В этом году наш фестиваль значительно расширяет свои границы. Благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" (входит в нацпроект "Культура" - прим. ТАСС) наш гала-концерт в настоящий момент транслируется в прямом эфире, а это значит, что выступление участников увидят не только зрители нашей страны, но и всего мира", - сообщил ведущий фестиваля актер Тамбовского драмтеатра Сергей Ключников.

Программа фестиваля рассчитана на пять часов. Оперную часть гала-концерта представят солисты Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев, а также солисты Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова. Специальными гостями фестиваля в этом году станут также заслуженный артист России Александр Олешко и народный артист Республики Беларусь Ярослав Евдокимов. Завершится фестиваль большим фейерверком.

О фестивале

"Песни над Цной" является одним из самых масштабных по зрелищности и продолжительности культурных мероприятий Тамбовской области. Фестиваль проходит ежегодно в августе под открытым небом на площади Музыки на берегу Цны. По итогам VI Ежегодной национальной премии "Событие года" фестиваль получил статус "Национальное событие-2018".