Победительницей конкурса Competizione dell`Opera в Сочи стала Анна Бондаренко

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Главный приз одного из крупнейших мировых конкурсов исполнителей итальянской оперы Competizione dell`Opera, который впервые в этом году проходил в Сочи, завоевала певица Анна Бондаренко из Украины. Об этом сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете конкурса.

Полуфинал и финал 23-го конкурса Competizione dell`Opera проходили в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Изначально в финал планировали отобрать 12 артистов, однако высокий уровень мастерства участников заставил пересмотреть эту цифру, в итоге финалистами конкурса стали 13 человек.

"Победительницей оперного конкурса стала певица Анна Бондаренко с Украины. Второе и третье места завоевали россиянки Виктория Каркачева и Юлия Музыченко", - сообщили в оргкомитете.

Конкурс Competizione dell`Opera проводится в Европе с 1996 года. В смотре участвуют молодые оперные исполнители со всего мира. Главная задача конкурса - не только выявить начинающие таланты, достойные блистать в крупнейших театрах и концертных залах, но и обеспечить им путь на мировую оперную сцену.