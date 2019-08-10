Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после окончания спектакля "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Генеральный продюсер Саида Медведева поинтересовалась у главы государства его первыми впечатлениями. "Мне понравилось, - сказал он. - Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята".

Путин кратко пообщался с молодыми артистами, исполнившими роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце спектакля с ними произошел инцидент: ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон. Президент с большим участием интересовался самочувствием исполнителя главной роли. "Как твоя спина? Упал? Растянул спину?" - спросил он у юноши. Тот заверил главу государства, что все в порядке и спина болит только чуть-чуть.

Генеральный продюсер в свою очередь сообщила, что очень довольна работой с таким коллективом и хотела бы его сохранить. "Вообще, команда севастопольская - потрясающая, - сказала она. - Так отважно работали! Тут и профессионалы, и непрофессионалы, и спортсмены, и самодеятельность. Надо эту команду как-то сохранить и делать с ними дальше спектакли". Она добавила, что пока спектакль будет идти на сцене музея-заповедника до 28 сентября. "Пока открытая площадка, а потом осень наступит, и жалко такую команду терять", - заметила она. "Подумайте", - обратился Путин к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в завершение вечера коротко доложил президенту о развитии музея-заповедника "Херсонес Таврический" до 2025 года, упомянув о проекте создания музея христианства, международного археологического центра, а также единственного в России музея античности Византии. По его словам, проектирование начнется в 2020 году, в 2023-2024 годах основные объекты должны быть введены в эксплуатацию.