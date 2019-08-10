В Сербии объявили победителей 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей

ГУЧА /Сербия/, 11 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Музыкант Элвис Байрамович (коллектив Элвиса Байрамовича, город Бойник) удостоился титула "лучшая труба" и стал победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча. Жюри в ночь с субботы на воскресенье объявило победителей по результатам итогового концерта, который продолжался около четырех часов.

В номинации "лучшая труба" второе место занял Боян Ристич из Владичин-Хана, а Марко Глигориевич из Баина-Башты стал третьим в личном зачете.

Среди оркестров первое место занял коллектив "Тимочки Веселяци" из Княжеваца, второе место досталось оркестру Стевана Младеновича из Вранье, третьим стал коллектив Бояна Крстича из Владичин-Хана.

Обладателем приза зрительских симпатий был объявлен Синиша Станкович из Загужаня.

Оркестр Владимира Ивановича победил в номинации "лучший народный танец (коло)", оркестр Стефана Младеновича получил награду в номинации "лучшая народная песня". Игор Ристир признан лучшим музыкантом в номинации тенор-труба, Славиша Стаменкович - лучший барабанщик, Александар Йовичич - лучшая труба бас.

Всего за победу в финале Драгачевского фестиваля боролись 15 музыкальных коллективов.

С трубой по жизни

Труба в сербской культуре и истории имеет особое значение. Первоначально инструмент применялся только для подачи военных сигналов. "Военное" происхождение трубы являлось для сербов символом стремления к свободе и независимости, и именно с идеей свободы музыковеды связывают любовь сербского народа к этому инструменту.

Без звука трубы не обходится ни одно событие в сербской семье: музыкантов-трубачей зовут в дом, когда рождается ребенок, без трубачей нельзя представить сербские крестины или свадьбу. Труба часто сопровождает человека в последний путь - многие сербы, умирая, своим последним желанием называют послушать любимую песню в исполнении трубачей.

Официальным "отцом" трубы в сербской истории стал князь Милош Обренович, который в 1831 году распустил княжеский оркестр народных инструментов и вместо него создал духовой ансамбль. С конца XIX века труба приобретает большую популярность в Сербии и становится поистине народным инструментом.

Фестиваль в Гуче

Учитывая глубокие корни трубы в сербской культуре, неудивительно, что самым известным сербским фестивалем стал Драгаческий фестиваль трубачей в городе Гуча. Место проведения смотра также выбрано неслучайно. Согласно преданиям, равнина вокруг Гучи была очень удобной для сбора войск перед большим походом. Именно на биваке, ожидая выступления армии в поход, средневековые трубачи начали соревноваться в подаче военных сигналов, что впоследствии выросло в смотр трубачей, первый из которых состоялся 14 октября 1961 года в церковном дворе города Гуча.

В этом году фестиваль трубачей проходит в Гуче в 59-й раз. Зрителями музыкального конкурса стали сотни тысяч человек со всего мира. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия, ожидается, что в этом году число гостей фестиваля составит 500-600 тыс. человек.

Завершится фестиваль в воскресенье концертом победителей. Вход на фестиваль свободный.