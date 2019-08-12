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Зрители заметили киноляп в фильме Тарантино "Однажды… в Голливуде"

Речь идет о часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт
Кадр из фильма "Однажды… в Голливуде" ©Disney
Описание
Кадр из фильма "Однажды… в Голливуде"
© ©Disney

Зрители заметили киноляп в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". Речь идет о часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт, пишет The Independent.

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По данным сайта Worn and Wound, часы Citizen 8118 Bullhead появились в 1972 году, в то время как действия в картине разворачиваются в 1969 году.

Фильм "Однажды... в Голливуде" был представлен на Каннском кинофестивале. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт).

Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт (Марго Робби). В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

Картина вышла в российский прокат 8 августа.

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