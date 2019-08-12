МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре. Он познакомит с барочной оперой XVIII века, сообщает пресс-служба музея в понедельник.

"11 сентября 2019 года в Музеях Московского Кремля откроется II музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе". Проект познакомит зрителей со становлением и развитием оперного искусства в России, которое проходило при высочайшем патронаже российских государей: на двух концертах в Патриаршем дворце и в Оружейной палате будет представлено возникновение барочной оперы на российской сцене в XVIII веке", - говорится в сообщении.

Начнется фестиваль с театрализованного действа "Начало русской оперы. Эпоха барокко" - с оперы Франческо Арайи и Александра Сумарокова "Цефал и Прокрис" (II акт - "Сады Авроры").

"Приобщиться к необычайной сценической выразительности искусства барокко зрители смогут благодаря виртуозным музыкантам и исследователям культуры XVII-XVIII веков - ансамблю из Санкт-Петербурга "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина. В программе принимает участие "Барочный балет Анджолини" (Санкт-Петербург)", - добавили в пресс-службе и уточнили, что концерт пройдет в Мироваренной палате Патриаршего дворца.

Фестиваль продолжится 25 сентября в Оружейной палате. Прозвучат сочинения русских композиторов второй половины XVIII века. Музыку барокко представит "Ансамбль "Северный Парнас": Яна Иванилова (сопрано), Олег Худяков (флейта), Олег Бойко (гитара), Андрей Спиридонов (виолончель).

"В конце XVIII века появился жанр камерной лирической песни, романса, который очень тесно взаимодействует в отечественной традиции с жанром оперы. В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов XVIII века Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского. В программу вошли сочинения Григория Теплова, сенатора и философа-энциклопедиста, Осипа Козловского. Он является автором праздничного полонеза "Гром победы, раздавайся" (неофициальный гимн Российской империи) и создателем русского романса", - говорится в сообщении.

Также, отмечают в пресс-службе, в этот вечер прозвучат сочинения женщин-композиторов - княгини Наталии Куракиной, Екатерины Сенявиной, Екатерины Лыкошиной.

О музее

Музеи Московского Кремля - музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни "Иван Великий" церковь Ризположения и Патриаршие палаты. Оружейная палата - старейший российский музей, открывшийся для публики в 1806 году.