"Союзмультфильм" подтвердил наличие лицензии у ЦБ на использование героев 13 мультфильмов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" подтвердила, что использование Центробанком изображений персонажей 13 мультфильмов для изготовления памятных монет лицензировано. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе киностудии.

"Союзмультфильм" предоставил Центробанку лицензию на использование персонажей 13 мультфильмов ("Бабушкин зонтик", "Балерина на корабле", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Веселая карусель №1", "Винни Пух", "Винни Пух идет в гости", "Времена года", "Девочка и слон", "Дед Мороз и лето", "Капризная принцесса", "Крокодил Гена", "Ну погоди!", "Умка") сроком на 5 лет для использования на памятных монетах", - цитирует пресс-служба председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Она также отметила, что в этом году 50-летний юбилей со дня выхода на экраны отмечают сразу несколько мультфильмов киностудии, среди которых "Ну, погоди! ", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Умка", "Бременские музыканты". "Это значимое событие для российской анимации и для многих поколений жителей нашей страны и ближнего зарубежья, в связи с чем киностудия проводит ряд выставочных и праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

ЦБ ранее сообщал, что выпускает в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация". Монеты выполнены в трех вариантах. В частности, в серии представлена серебряная монета номиналом 3 рубля. Тираж этой монеты составит 3 тыс. штук. Также будут выпущены две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Они изготовлены в обычном и специальном (с цветным изображением) вариантах, а их тираж составит 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.