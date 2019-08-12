Передача картин Рериха из Сербии в Россию может состояться до конца года

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Передача картин Николая Рериха из Сербии в Россию в обмен на возвращение в Белград листа номер 166 Мирославова Евангелия, древнейшего сербского памятника письменности, может состояться до конца текущего года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры и массовых коммуникаций Сербии по итогам встречи министра Владана Вукосавлевича и посла России Александра Боцан-Харченко.

"Министр Вукосавлевич и посол Боцан-Харченко согласились, что соглашение о передаче, которое определяет условия обмена листа Мирославова Евангелия и картин Николая Рериха, представляет важный культурный интерес для обеих стран и необходимо, чтобы документ как можно скорее получил свой окончательный вид. Было предложено, что обе стороны сделают все возможное, чтобы обмен был реализован до конца этого года", - отметила пресс-служба министерства.

Собеседники также обсудили открытие Сербского культурного центра в Москве, что, по словам Вукосавлевича, "является приоритетом в развитии международного сотрудничества в области культуры". Поскольку все вопросы, касающиеся открытия центра согласованы, соответствующее соглашение будет подписано в ходе одного из визитов российских официальных лиц в Сербию, сообщила пресс-служба. Также была достигнута договоренность об активизации деятельности Форума славянских культур. Кроме того, министр поблагодарил Россию за принципиальную поддержку в сохранении сербского культурного наследия в Косове и Метохии.

Вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

Мирославово Евангелие

Мирославово Евангелие было написано около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности. Хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. С недавнего времени на копии Мирославова Евангелия дают клятву президенты Сербии, вступая в должность.

Около 1845 года архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Он изъял из нее один лист и вывез его в Россию. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. В благодарность за оплату долгов монастыря монарху подарили самую древнюю сербскую книгу.

Картины Рериха

Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. Речь идет о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, картина известна также под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна и под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, также известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922) и двух эскизах костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

По некоторым данным, одну из картин Рерих подарил белградскому музею. В Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки, посвященной его творчеству. Начавшаяся Вторая мировая война помешала вернуть экспонаты в Россию.