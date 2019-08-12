Любовные письма Шостаковича артистке Большого театра выставят на аукцион

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги 10 любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича, адресованных артистке балета Большого театра Нине Ивановой. Об этом сообщается на сайте "Литфонда".

"Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу, Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными, несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году, после этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья. Об этом факте в биографии Шостаковича сегодня не знает никто, а письма, представленные на аукционе, впервые опубликованы и проливают новые важные сведения, связанные с жизнью и творчеством великого российского композитора XX века", - говорится в аннотации к лоту.

Стартовая цена лота - 750-800 тыс. рублей.

Дмитрий Шостакович - выдающийся русский композитор, классик мировой музыкальной культуры XX века, пианист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР. Автор 15 симфоний, 15 струнных квартетов.