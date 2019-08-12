Минкультуры объявило конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ объявило о начале конкурса на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" (Росгосцирк). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания". Целями деятельности предприятия является сохранение и дальнейшее развитие российского циркового искусства", - говорится в сообщении.

На данный момент исполняющим обязанности гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин.

Конкурс будет реализован в два этапа. Сначала с соискателями будут проведены тестовые испытания, а далее, в случае успешного их прохождения, конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные претендентами программы деятельности предприятия.

С победителем конкурса Министерство культуры РФ заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.