Минкультуры объявило конкурс концепций развития Российского этнографического музея

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский этнографический музей", расположенного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 сентября 2019 года. Очный этап конкурса концепций развития музея состоится 25 сентября 2019 года в Минкультуры России", - говорится в сообщении.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов сообщил ТАСС, что теперь директора некоторых подведомственных музеев будут выбираться на основании результатов открытого конкурса.

Российский этнографический музей - один из крупнейших этнографических музеев мира. В его хранилищах сосредоточены памятники культуры 157 народов и этнографических групп России и сопредельных стран. Основная часть экспонатов датируется XIX - началом XX века. Памятники демонстрируют хозяйственную деятельность народа, народную архитектуру и домашний быт, обрядовую практику, религиозные представления, традиционный опыт воспитания детей, образцы художественного творчества.

В числе ценнейших коллекций музея - собрание народного костюма, коллекция фотографий и негативов середины - второй половины XIX века, собрание ковров кочевых племен Средней Азии и Казахстана, народов Кавказа, резные и гравированные изделия из мамонтовой и моржовой кости народов Сибири и Дальнего Востока.