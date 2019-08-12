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Реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря завершат к 2035 году

Часть зданий восстановлена уже в текущем году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Продолжается масштабная реставрация объектов культурного наследия ансамбля Соловецкого монастыря. Часть зданий восстановлена в 2019 году. Наиболее значимый - Настоятельский корпус - будет сдан в 2020-м. Завершение основного комплекса работ на Соловецком архипелаге запланировано к 2035 году", - написал он на своей странице в Twitter.

Как следует из видео, опубликованного министром, ремонтно-реставрационные работы продолжаются на 12-и объектах архипелага, в 2019 году на эти цели выделено более 77 млн рублей.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Он стал одним из самых известных монастырских комплексов России и местом паломничества. Деятельность монастыря прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен лагерь для заключенных СЛОН, и возобновилась в 1990 году.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы. Все работы контролирует ЮНЕСКО.

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